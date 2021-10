Boksemesteren Fury: Man kan aldrig afskrive mig

Det første møde mellem de to tilbage i december 2018 endte uafgjort. I februar sidste år vandt Fury så kamp nummer to, og søndag blev det til endnu en sejr for den store brite, der dermed holdt fast i VM-bæltet i bokseforbundet WBC.

Tidligt søndag morgen dansk tid stod de to boksestjerner for tredje gang over for hinanden, da der var storkamp i Las Vegas.

Wilder blev sendt i gulvet i 11. omgang, og så mente dommeren, at amerikaneren havde fået nok. Knockout og sejr til Fury.

- Jeg har bevist igen og igen, at man aldrig kan afskrive mig, siger Fury, som selv røg en tur i gulvet i sværvægtsbraget, efter kampen til britiske BT Sport ifølge BBC.

- Jeg var ikke ramt. Man bliver ramt og vågner op på gulvet. Jeg rejste mig og var ved bevidsthed hele tiden. Jeg var ét slag fra at knockoute ham i hele kampen.

- Det var ikke min bedste præstation, men jeg hev det frem, da det skulle afsluttes.

Inden Wilders knockout havde amerikaneren selv været i gulvet et par gange, men det var altså først i næstsidste omgang, at Fury fik sat det afgørende slag ind.

- Han blev ved med at rejse sig, men det var den sidste højre hånd på siden af hovedet, der færdiggjorde ham.

- Jeg gik over for at sige 'godt klaret', men han sagde, han ikke ville vise god sportsånd og respekt. Det er jeg meget overrasket over. Han er en idiot.

Oleksandr Usyk ligner nu det bedste bud på Tyson Furys næste modstander. Ukraineren besejrede i sidste weekend Anthony Joshua og sidder på VM-bælterne i forbundene WBO, WBA, IBF og IBO.

Det kan dog ende med først at blive efter endnu et møde mellem Usyk og Joshua. Sidstnævnte har således udløst en klausul i den kontrakt, der blev indgået i forbindelse med de to bokseres seneste møde, der giver Joshua mulighed for at få revanche i en ny kamp mod Usyk.