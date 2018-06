Boksemester vinder comeback efter dopingkarantæne

Den tidligere verdensmester i sværvægtsboksning Tyson Fury vandt natten til søndag i sit comeback efter to et halvt års kamppause.

Fury fik undervejs en henstilling for at klovne i ringen, hvilket den 29-årige brite tilskrev modstanderens begrænsede lyst til at udfordre ham på nævekamp.

- Han kom ikke for at kæmpe, han kom for at løbe rundt i ringen, lød det fra Fury.

- Han var lille og let. Men han gav mig nogle få runder, som jeg er glad for.

- Jeg kunne have slået ham ud i første runde, men hvad ville det have hjulpet? Jeg fik fire runder og noget tv-tid, sagde briten, der nu er noteret for 26 sejre i lige så mange kampe.

Kampen var Furys første, siden han i november 2015 siden tog VM-titlen fra Wladimir Klitschko.

Siden har han afsonet en to år lang dopingdom for brug af steroider og har kæmpet mod depression og stofmisbrug.

Promoter Frank Warren satser på, at Fury kan kæmpe sig tilbage til den absolutte verdenselite.

- Målet er at gøre ham klar til en VM-kamp så hurtigt som muligt, siger Warren.

Efter planen skal Fury i ringen igen 18. august på Windsor Park i den nordirske hovedstad, Belfast.