Boksemester kan genstarte karrieren efter dopingdom

Fury blev allerede testet positiv for brug af steroider i februar 2015, men blev ikke sigtet af de britiske antidopingmyndigheder før juni 2016.

Sagen blev kompliceret af, at Fury senere testede positiv for kokain. Han erkendte at have taget stoffet, men slog samtidig fast, at det var for at dulme en depression.

Nu har han fået en to år lang dopingdom gældende fra december 2015, og det betyder, at han kan gå i ringen igen.

Det kræver dog, at han ansøger Det Britiske Bokseforbund om at få den professionelle bokselicens tilbage, som han fik frataget i forbindelse med kokainsagen.