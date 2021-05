Bokseforbund tvinger Joshua til titelforsvar mod Usyk

Der er skabt tvivl om den hypede VM-kamp mellem sværvægtsverdensmestrene Anthony Joshua og Tyson Fury til august, og det får nu forbundet WBO til at reagere.

Joshua er indehaver af VM-bæltet hos WBO, men efter at Fury af et andet forbund er blevet tvunget til at møde Deontay Wilder inden 15. september, vil WBO ikke vente længere på at få sat forbundets VM-bælte på højkant.