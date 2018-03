Boilesen vil bevise sig og være fast del af landsholdet

Sammen med FCK-klubkammeraterne Viktor Fischer og William Kvist kom Boilesen med i truppen til testkampene mod Panama og Chile 22. og 27. marts.

- Jeg er selvfølgelig meget glad og meget stolt over, at jeg er blevet udtaget.

- Det er længe siden, jeg senest var med, og jeg ved, at det nu er op til mig at bevise, at jeg skal blive i truppen og være en del af landsholdet fremover, siger Boilesen.

Det har taget Boilesen en del tid at nå tilbage til topformen, efter at han sluttede sin tid i Ajax af med at sidde meget på bænken.

Siden skiftet i sommeren 2016 fra Ajax til FCK er det gået den rigtige vej for Boilesen, som er blevet stamspiller hos københavnerne.

- Efter at jeg kom tilbage til FCK, skulle jeg bygge mig selv op igen, og jeg har arbejdet mig frem skridt for skridt og stille og roligt bygget mig op igen.

- Jeg har igen fået spillet en masse kampe, og det her er et dejligt skulderklap for mig at få. Jeg glæder mig til at se drengene på holdet igen og går ydmygt til opgaven, siger Boilesen.

Kampene mod Panama og Chile er de første af fire frem mod VM-slutrunden i Rusland til sommer.