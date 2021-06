Boilesen fik en bosnisk undskyldning: Unødvendig tackling

- Jeg kan godt mærke, jeg spillede fodbold i går, siger Boilesen mandag formiddag.

- Lad os bare sige, at det var en unødvendig tackling i 92. minut, når man er bagud 0-2 i en sidste testkamp. Men jeg er forsvarsspiller, så jeg vil heller ikke brokke mig alt for meget over, at der bliver gået til den. Det synes jeg også, er okay, men den der kunne man måske godt lige have undværet.

Nukic, der til daglig spiller i bosniske Tuzla City, fortrød tilsyneladende sin handling.

- Han kom hen til mig efter kampen og sagde undskyld. Jeg havde rimelig meget overskud, for jeg kunne mærke, at det var rimelig okay.

- Jeg havde ret ondt, så jeg sagde, at jeg selvfølgelig syntes, det var en unødvendig tackling, men at jeg tog imod hans undskyldning. Alt held og lykke til ham.

Boilesen spillede hele kampen i det danske forsvar og sad derfor over ved mandagens træning. Tirsdag venter en fridag for Boilesen og de øvrige danskere, før han vender tilbage til træningsbanen onsdag.

Den tidligere Ajax-anfører har været hårdt plaget af skader gennem karrieren, og selv om det til august er ti år siden, han fik landsholdsdebut, er han med ved sin første slutrunde for A-landsholdet.

- Det lyder voldsomt, når man siger det på den måde, siger han.

- Det er noget, jeg altid har drømt om og gerne ville have på mit cv og være med til at opleve. Og ikke kun have det på cv'et, men være en del af det og forhåbentlig gøre en forskel og vise mig frem.

- Det største for mig er at repræsentere mit land på højeste niveau. Hvad er større end en slutrunde på hjemmebane og forhåbentlig med dejligt vejr, som det var i går? spørger han retorisk.

En alvorlig knæskade gjorde, at Boilesen missede stort set hele sæsonen 2019/20. Derfor kom coronaudskydelsen af EM på et år ganske belejligt for forsvarsspilleren, der ellers plejer at være så uheldig.

- Slutrunden skulle have været sidste år, og der var jeg ikke engang færdig med min korsbåndsskade. Livet har det med at gøre nogle forunderlige ting en gang imellem, og det er både på godt og ondt. Det er bare med at nyde rutsjeturen og tage det hele ind, siger Nicolai Boilesen.