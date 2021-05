Bødker nyder luftforandring og affinder sig med NHL-afsked

Og måske er det ikke tilfældigt, at den 31-årige forward ser mere frisk og letbenet ud end længe.

Bødker kommer i hvert fald til VM med selvtillid efter at have fået masser af ansvar i sin nye tilværelse i schweizisk ishockey, hvor han spiller for Lugano.

- Det har været en fin oplevelse at komme til Schweiz, fordi jeg har haft en stor rolle på holdet og har fået lov til at spille meget.

- Jeg havde lyst til at prøve noget nyt. Den schweiziske liga er stærk, og der er mange gode hold, siger Mikkel Bødker.

Han kom til Schweiz efter 12 år i NHL, hvor det blev til mere end 700 kampe.

De sidste år i den nordamerikanske topliga var dog ret hårde på bundholdet Ottawa Senators. Og Bødker kan sagtens leve med, hvis hans NHL-tid endegyldigt er forbi.

- Jeg er sgu egentlig ret afklaret med det. Det er selvfølgelig de fleste ishockeyspilleres drøm at spille i NHL, og jeg må bare sige, at jeg har prøvet det. Jeg har haft mange gode sæsoner derovre, men det har været sjovt at prøve noget andet, siger Bødker.

- Jeg ved ikke, om jeg har slået det ud af hovedet. Dumper der lige pludselig et godt tilbud ind ad døren, så vil jeg selvfølgelig kigge på det. Men det er ikke noget, jeg spekulerer særlig meget på, siger Mikkel Bødker.

Den hurtige forward blev noteret for to assister i choksejren over Sverige. Søndag skal han op imod en lang række velkendte modstandere, når Danmark møder Schweiz i kamp to ved VM.