Bødker med jetlag: Vågnede klokken fem efter VM-triumf

- Hvis jeg så frisk ud, havde der nok været noget i vejen. Trætheden er vel fair nok. Det er hårdt at flyve rundt om jorden og spille en hockeykamp, når man lander.

- Men det var en fantastisk aften, som jeg ikke tror, vi vil glemme lige foreløbig.

- Jeg vågnede faktisk, inden vækkeuret ringede i morges (torsdag, red.). Jeg vågnede klokken fem, og det er jo sådan, det er. Der er ikke så meget at gøre ved det, lyder det fra Mikkel Bødker.

Han fik en yderst vellykket VM-premiere ved at være med i alle tre danske mål i 3-2-sejren.

Og måske kan der være yderligere NHL-forstærkning på vej. Det kræver, at Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets ryger ud af slutspillet om Stanley Cup natten til fredag - og at danskeren får grønt lys til at spille VM.

- For os NHL-spillere er det et dilemma. Der er ikke noget, man hellere vil end at vinde Stanley Cup. Men det her VM er et stort plaster på såret, efter at man er røget ud.

- Hvis ikke Nikolaj går videre, kommer han nok også. Det er en helt særlig spiller, et stort talent. Det er noget, danske hockeyfans fortjener at se live, siger Mikkel Bødker.

Bødker og holdkammeraterne skal på isen igen fredag eftermiddag, hvor det gælder opgøret mod arvefjenden Norge.