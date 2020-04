Bøder i brasiliansk fodbold går til coronakampen

Omkring 90 procent af de bøder, der er betalt af spillere for for eksempel farligt spil eller slåskampe på banen, vil blive doneret til at hjælpe covid 19-patienter på hospitalerne.

Derudover vil alle bøder, klubberne har fået for at starte kampe for sent, også blive doneret.

Hver klub kan vælge lokale institutioner at hjælpe eller donere til en prioriteret liste.

I øjeblikket ligger fodbolden på tværs af alle ligaer i Brasilien stille, men sportsdomstolen i det sydamerikanske land har 77 sager, der venter på en afgørelse.

Sidste år blev der betalt, hvad der svarer til godt 2,6 millioner kroner i bøder af spillere og klubber.

I Brasilien er 12.232 personer tirsdag formiddag dansk tid konstateret smittet med coronavirus. 566 har mistet livet.