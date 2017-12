Boe og Mogensen åbner sæsonfinale med sejr: Rar følelse

Eliten i international badminton er i denne uge samlet i Dubai for at spille sæsonfinale.

Der var masser af spænding i første sæt, hvor parrene fulgtes ad frem til stillingen 18-18.

Men i slutfasen trak danskerne fra og vandt de sidste tre point. Undervejs i en duel i slutfasen var japaneren Takuro Hoki uheldig at sprænge en streng, så han skulle skifte ketsjer.

Det gjorde Takuro Hoki midt i duellen, som man ind i mellem ser det i doublekampe, men danskerne udnyttede forvirringen hos det japanske par til at vinde duellen.

I andet sæt var der større klasseforskel, og Mathias Boe og Carsten Mogensen havde ikke de store problemer med at køre sejren i hus.

- Det er altid sjovere at vinde end at tabe. Og vi har en rar følelse, efter at vi vandt på den måde over så godt et par, siger Carsten Mogensen til TV2 Sport.

Mathias Boe var også meget tilfreds med, at parret hurtigt fandt ind i en god rytme i turneringen.

- Der er ingen skader, og formen er fin. Det har været en lang sæson, og vi har spillet mange kampe i stort set alle turneringer, så vi er spillet varme, så det handler meget om rytme, siger Mathias Boe til TV2 Sport.

Danmark er flot repræsenteret i herredouble i sæsonfinalen, da også Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding deltager.

Parret indledte dog med at tabe til indoneserne Marcus Fernaldi Gideon og Kevin Sanjaya Sukamuljo så klart som 6-21, 16-21.

I damedouble kom Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl godt fra start med en sejr på 21-18, 21-10 over sydkoreanerne Kyung Eun Jung og Seung Chan Shin.