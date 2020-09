Bodø/Glimts træner er mere stolt end skuffet over nederlag

- Jeg er mere stolt end skuffet, siger Knutsen ifølge den norske avis VG.

Det italienske storhold gik videre med en sejr på 3-2. Men Bodø/Glimt var kun centimeter fra at udligne til allersidst.

I kampens tillægstid slap Simon Kjær og hans holdkammerater med skrækken, da Ulrik Saltnes blev spillet fri foran mål. Men hans afslutning fløj få centimeter over målrammen, og dermed indkasserede Bodø/Glimt sit første nederlag i denne sæson.

- Jeg klapper ham på skulderen, og han tænker helt sikkert på den i nat, siger Kjetil Knutsen om midtbanespillerens afbrænder.

- Men vi står sammen, når vi vinder, og vi står sammen, når vi taber, konstaterer træneren.

Den 28-årige Saltnes erkender i et tweet, at han skulle have sparket bolden i kassen.

- At sidde tilbage med tårer i øjnene og en klump i maven, fordi jeg ikke var dygtig nok, da det gjaldt mest på San Siro, er en vanvittig oplevelse, skriver han.

Bodø/Glimt, der fører den hjemlige liga suverænt, fik ellers en drømmestart, da danske Kasper Junker bragte holdet foran 1-0 efter cirka et kvarters tid.

- Vi begynder kampen med den rigtige tænding og selvtillid. Så er det som om, vi bliver lidt passive efter 1-0, siger Kjetil Knutsen med henvisning til, at Milan i løbet af godt 15 minutter scorede to gange til en pauseføring på 2-1.

Milans træner, Stefano Pioli, roste efter sejren Bodø/Glimt.

- Deres tre i offensiven spillede rigtig, rigtig godt. Det var meget hårdt mod slutningen, men vi klarede presset, siger Pioli ifølge VG.