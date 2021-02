Bodø/Glimt stopper forhandlinger med tyrkere om dansk måltyv

Den danske angriber var i sidste sæson brandvarm for Bodø, da han med 27 mål blev topscorer i den bedste norske række, mens holdet vandt mesterskabet.

Det har fået interessen for danskeren til at vokse enormt og flere klubber - heriblandt Crotone fra Serie A - skulle have spurgt ind til angriberen, der ikke selv har lagt skjul på, at han gerne vil til en større klub.

Bodø/Glimt oplyser i meddelelsen, at tilbuddet fra den tyrkiske klub var "økonomisk tilfredsstillende".

Klubben siger videre, at forhandlingerne er blevet stoppet, fordi der er "utilstrækkelig sikkerhed for, at transfergebyret betales, og at transferen er indrammet i en kendt og normal struktur".

I et interview med den norske avis VG løftede Kasper Junker i sidste uge sløret for, at han er meget skuffet over, at Bodø/Glimt angiveligt har afvist flere tilbud på ham.

- Jeg føler, jeg har muligheden for at opfylde en drøm om at prøve mig af i en af verdens største ligaer, men klubben (Bodø/Glimt, red.) vil ikke engang forhandle. De holder ikke, hvad de lover, sagde han blandt andet.