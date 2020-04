Artiklen: Boateng får bøde for at forlade München under coronakrisen

Boateng får bøde for at forlade München under coronakrisen

Jérôme Boateng har fået en bøde af sin klub, Bayern München, fordi den tyske fodboldspiller uden tilladelse fra klubben rejste væk fra München.

Det er i strid med de strenge restriktioner, som storklubben har lagt ned over spillerne under coronakrisen. Det skriver Bayern på sin hjemmeside.

- Boateng har overtrådt de retningslinjer, klubben har udstedt, ved at være for langt væk fra sit hjem.

- Disse retningslinjer regulerer FC Bayern-spillernes opførsel i den aktuelle situation i tråd med regeringens restriktioner om bevægelsesfrihed og sundhedsmyndighedens anbefalinger.

- FC Bayern mener, at klubben har et ansvar for at være et forbillede. Som en konsekvens af denne overtrædelse har klubben besluttet at idømme Boateng en bøde, står der i meddelelsen fra klubben.

Bayern skriver ikke noget om, hvor stor bøden er, men pengene vil blive doneret til hospitaler i München.

Det var tirsdag, at den tyske forsvarsstjerne havde forladt München. Ifølge flere tyske medier havde Boateng forladt byen for at besøge sin søn, der var kommet lettere til skade i en trafikulykke.

- Jeg ved, det var en fejl ikke at informere klubben om min rejse, men på det tidspunkt tænkte jeg kun på min søn. Han havde det ikke godt, siger Boateng til den tyske avis Bild ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Hvis min søn kalder på sin far, så kommer jeg selvfølgelig, lige meget hvad tid det er på døgnet.