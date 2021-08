Bo Svenssons Mainz slider sig til tre point i sæsonåbner

Dermed har danskeren og hans hold fået en fornuftig start på Bundesligasæsonen, hvor han skal forsøge at leve op til den slutspurt i sidste sæson, der ledte til holdets overlevelse i den bedste tyske fodboldrække.

Mainz fik masser af plads at spille på i en højenergisk begyndelse, hvor hjemmeholdets angriber Lee Jae-Sung allerede fik hilst på træværket efter seks minutters spil.

Det gjorde tilsyneladende Leipzig nervøse, at Bo Svenssons mandskab fastholdt initiativet i de indledende minutter.

En usikker Nordi Mukiele i Leipzig-forsvaret forsøgte efter et hjørnespark at cleare bolden, som i stedet landede for fødderne af Mainz' Moussa Niakhate, der let kunne prikke bolden ind over målstregen til stillingen 1-0.

Leipzigs forsvar virkede i det hele taget ikke afstemt, og derfor fik hjemmeholdet flere muligheder for at udnytte pladsen i de indledende minutter.

Som kampen skred frem viste der sig et klart billede af kampen med Leipzig som det boldbesiddende hold og Mainz med fokus på omstillingerne.

Den resterende del af første halvleg levede langt fra op til den hæsblæsende indledning. Begge blev aldrig for alvor farlige, og derfor sluttede de første 45 minutter med 1-0 til hjemmeholdet.

Leipzig fortsatte med at være mest på bolden i anden halvleg, og modsat første halvleg førte overtaget til en håndfuld store chancer. Men hver gang stod et velorganiseret Mainz-hold klar til at afværge.

Faktisk var det Mainz, der var tættest på at lave kampens andet mål, men det blev efterfølgende underkendt efter en offside.

De sidste ti minutter af kampen fortsatte på Leipzigs præmisser, men et ihærdigt Mainz-hold holdt fast i den snævre føring kampen ud.

Senere søndag mødes Hertha Berlin og FC Köln.