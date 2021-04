Bo Svensson: Jeg er stolt af at være træner for Mainz

Således også for den danske Mainz-træner Bo Svensson, som kunne sole sig i lykønskninger på pressemødet ovenpå 2-1-sejren hjemme over Bayern.

Det er et svendestykke for enhver træner at vinde over Bayern München i den tyske Bundesliga.

- Jeg er stolt af at være træner for dette mandskab. Det er ikke kun på grund af denne sejr. Det har jeg været i lang tid, siger Bo Svensson på pressemødet.

Bo Svensson overtog holdet i januar, hvor holdet på det tidspunkt kun havde hentet en enkelt sejr i 14 ligakampe. Nu har holdet ni sejre efter 30 kampe.

Han blev efter lørdagens sejr spurgt, om han ærgrede sig over ikke allerede at være blevet ansat sidste sommer i klubben, hvor han også selv spillede i sin aktive karriere.

- Nej, jeg glæder mig bare over, at jeg i januar fik muligheden for at arbejde med dette hold.

- Det er ekstremt sjovt at arbejde med denne trup. Jeg er ikke ærgerlig over noget, men bare taknemmelig over at have haft de seneste uger og måneder med holdet, siger Bo Svensson.

Det var tredje sejr i træk og syvende kamp uden nederlag i Bundesligaen. Lørdag var Mainz godt spillende i kampen mod Bayern.

- Jeg synes selvfølgelig, vi havde en god taktisk plan. Vi spillede også overbevisende fodbold - især i første halvleg. Vi spillede modigt, siger Bo Svensson.

Mainz har otte point ned til en direkte nedrykningsplads. Bo Svensson vil dog ikke begynde at regne på, hvor mange point der skal til, før Mainz endegyldigt er sikker på en ny sæson i ligaen.

- Jeg var ikke den bedste til matematik i skolen. Det vil være komisk pludselig at fokusere på det regnestykke.

- Vi har vundet de seneste kampe, og jeg vil ikke begynde at spekulere i, hvad der skal til, før vi redder os en ny sæson i rækken, siger Bo Svensson.