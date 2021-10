Bo Henriksen udråber FCM til mesterskabsfavorit

Midtjydernes cheftræner, Bo Henriksen, vil med føringen gerne kalde klubben for favorit til guldmedaljerne allerede nu.

- Jeg tager gerne mesterskabsfavoritværdigheden på os. Det er et fint ord, men vi er her for at vinde.

- Vores ambition er at vinde, og det er det, vi går efter. At sige alt andet end at vi er mesterskabsfavoritter ville være meget defensivt.

- Jeg er her for at vinde, spillerne er her for at vinde, og klubben er her for at vinde. Vi vil vinde mesterskaber og trofæer. Vi vil vinde det hele, siger Bo Henriksen.

FCM's anfører, Erik Sviatchenko, var knap så klar i mælet som sin cheftræner efter søndagens kamp.

- Vi skulle udnytte, at FCK snublede, og det gjorde vi med hiv og sving.

- Vi ser os selv som et af de hold, der skal vinde mesterskabet, og efter min overbevisning vinder vi mesterskabet, men jeg har været i gamet for længe til at turde at sige, at vi er de største favoritter.

- Bo (Henriksen red) må gerne sige det, men jeg vil hellere sige, at vi er i en situation, hvor vi skal udbygge og ikke forsvare.

- Det gælder om at være klar, når man skal være det. Det er vi, og vi gør alt, hvad vi kan for at nappe alle mulige point, siger Erik Sviatchenko.

Midtjyderne skal forsøge at nappe yderligere tre point, når holdet møder Randers i næste runde af Superligaen. Inden skal holdet dog op i mod AaB i pokalturneringen.