Bo Henriksen ser Røde Stjerne-kamp som en lille finale

- Det er en rigtig vigtig fodboldkamp for os. Det er en lille finale. Vi står over for et hold, der har vundet de første to kampe. Vi har dem to gange inden for tre uger, så vi skal ud at gøre alt, hvad vi kan for at vinde. Selvfølgelig med det in mente, at det er et godt fodboldhold, vi skal spille imod, siger han.

Røde Stjerne indledte gruppespillet med at slå Braga 2-1 på hjemmebane, før Ludogorets blev besejret 1-0 i Bulgarien.

Serberne kvalificerede sig i 2018 og 2019 til Champions Leagues gruppespil og sendte blandt andet FC København ud af en højdramatisk tredje runde af kvalifikationen i sidstnævnte sæson.

Holdet trænes af den tidligere topspiller Dejan Stankovic, der som aktiv var forbi storklubberne Lazio og Inter. Og fire år i træk har Røde Stjerne vundet det serbiske mesterskab.

Alligevel blæser FC Midtjylland-anfører Erik Sviatchenko til angreb.

- Jeg tror, det bliver en svær kamp. Jeg ved det faktisk. Det er en afgørende kamp for os, og hvis vi skal have forhåbninger om at gå videre fra gruppen, så skal vi vinde den kamp. Derfor bliver det en ud over stepperne-kamp, og det klæder os også nogle gange, siger han.

De to bedste fra hver gruppe avancerer til knockoutkampene i Europa League, men treeren får en plads i Conference Leagues slutspil som trøstpræmie.

Med fire spillerunder tilbage er tredjepladsen dog ikke et tema, forklarer Bo Henriksen.

- Lige nu skal vi gøre alt, hvad vi kan for at ende i top-2. Det er det, vi kæmper og arbejder for, og så må vi se, hvordan det stiller os efter den sidste kamp. Vi går 100 procent efter at gå videre i det her gruppespil, siger han.

Tredjepladsen kan dog blive et godt plaster på såret, hvis det ikke lykkes, påpeger anføreren.

- Det er også vigtigt, at tredjepladsen er en videregivende plads. Men vi sigter selvfølgelig efter, om vi kan gå videre i Europa League, og så må vi tage til takke, hvis vi ikke kan hive det hjem. Vi skal på pointtavlen med tre point, og det skal gerne være torsdag, siger Sviatchenko.

Før torsdagens kamp har Ludogorets og FC Midtjylland hver et point i gruppen, mens Røde Stjerne og Braga fører an med henholdsvis seks og tre af slagsen.