Bo Henriksen om Celtic-kamp: Vi glæder os helt vildt

Selv om et nederlag i Superligaen ikke er den bedste optakt til Celtic-kampen, mener FCM-træner Bo Henriksen, at det er svært at sammenligne de to kampe.

- Mod Celtic er vi underdogs, mens vi mod OB nok var kæmpe favoritter, så tingene bliver lidt drejet 180 grader rundt, siger FCM-træneren.

Han glæder sig også til at prøve kræfter mod et hold som Celtic og til at spille i sådan en kulisse.

- Vi glæder os helt vildt til at komme derover, og at spille på de her scener er jo det, vi drømmer om.

- Jeg forventer, at vi står sammen, at vi står godt i forsvaret og tager de chancer, der byder sig, siger en forventningsfuld Bo Henriksen om den tirsdagens kamp.

Forventningsfuld er midtjydernes forsvarsgeneral og anfører, Erik Sviatchenko, også, men i forhold til OB-kampen skal holdet dog steppe lidt op, mener han.

- Holdet skal tage de gode ting med herfra, men vi skal samtidig op på tæerne i forhold til de knap så gode ting.

- Det bliver en fed og udfordrende kamp, men vi skal tænke tilbage på hvordan det gik sidst i Champions League og tage det med os, siger Sviatchenko, der henviser til, at midtjyderne i sidste sæson var med i turneringens gruppespil.

For Sviatchenko bliver det også specielt at møde Celtic, som han spillede for fra 2016 til 2018.

- Det bliver fedt, og jeg glæder til at spille kampen og give den gas.

FC Midtjyllands målmand Jonas Lössl mener heller ikke, at fredagens nederlag til OB bør være et problem for midtjydernes optakt til tirsdagens Champions League-kamp.

- Vi skal kunne rejse os, det er soleklart.

- Det er så vigtigt at tage til Skotland og få et godt resultat, så vi kan afgøre det hjemme i Herning.

I forhold til sin træner mener Lössl dog ikke, at Celtic er kæmpe favoritter.

- Jeg ved ikke så meget om skotsk fodbold, så det siger vel lidt, siger Lössl med et glimt i øjet.