Bo Henriksen om Cajuste: Giver os helt nye dimensioner

Spilleren har været rygtet væk fra Midtjylland hele sommeren, og det var en overraskelse for de fleste, at han stadig var at finde i det midtjyske, da transfervinduet lukkede.

Efter fredagens kamp var midtjydernes cheftræner, Bo Henriksen, mere end tilfreds med at have ham tilbage.

- Det giver os nogle helt nye dimensioner at få en spiller som ham ind.

- Når vi har en spiller med så god motor og gode kvaliteter, vil det være tåbeligt ikke at gøre brug af ham.

-Vi har nu tre midtbanespillere med så meget kvalitet, og det er fantastisk at kunne rotere rundt mellem dem.

- Det bliver især vigtigt i vores europæiske kampe, hvor vi skal stå mere kompakte, siger Bo Henriksen.

Fredagens kamp var en tæt affære, hvor Nordsjælland havde flere store chancer, inden Midtjylland fik hul på bylden.

I anden halvleg ved stillingen 1-0 blev Jens-Lys Cajuste skiftet ind, og Bo Henriksen var meget tilfreds med, hvad han så fra den svenske midtbanedynamo.

- Efter han kom ind, så blev det bare mere solidt inde på banen.

- Nordsjælland skabte ikke en eneste chance, efter han kom ind.

- Før indskiftningen kunne de have scoret et par stykker, siger Bo Henriksen.

Sportsdirektøren i FC Midtjylland, Svend Graversen, var også glad for at se svenskeren i aktion igen, selv om han også var ærgerlig over, at svenskeren ikke blev solgt i transfervinduet.

- På den ene side er vi ærgerlige over, at vi ikke fandt et match på transfermarkedet, men på den anden side er vi glade for at have ham i klubben.

- Man kunne virkelig også høre det på tilskuerne, da han kom ind på banen igen. Det var dejligt at se, siger Svend Graversen.

Efter kampen satte sportsdirektøren også ord på, hvorfor den svenske landsholdsspiller ikke blev solgt, og at der kan komme et salg på tale, når vinterens transfervindue åbner den 1. januar.

- Vi skulle finde et match, der passede os, Jens og den købende klub, og det ramte vi ikke denne gang.

-Hvis han spiller, som han gjorde i dag, er der en chance for, at han bliver skippet afsted i vinterens transfervindue, siger Svend Graversen.