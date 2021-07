Bo Henriksen kommer stadig til at råbe, skrige og juble

Den udadvendte Henriksen blev også kendt som et meget livligt og højtråbende aktiv, der forsøgte at motivere og dirigere sit hold fra sidelinjen.

Og det kommer ikke til at ændre sig, selv om 46-årige Henriksen nu er cheftræner i FC Midtjylland, der har et langt større team til at tage del i ansvaret og opgaverne.

- Der er rigtigt mange ting, som jeg har dygtige folk til, og arbejde som jeg kan og skal uddelegere nu. Men som person kommer jeg aldrig til at ændre mig. Jeg skal være mig, siger Henriksen.

- Jeg kommer stadig til at råbe, skrige og juble. Jeg skal være autentisk. Alt, hvad man laver her i livet, skal være autentisk. Det forlanger jeg jo af mine spillere, så hvis jeg ikke selv er det, så vil de nok tænke: "Hvad fanden laver ham klovnen?".

Henriksen får fredag officiel debut som FCM-træner med en hjemmekamp mod OB efter en hektisk opstart, hvor flere profiler har manglet på grund af EM, ferie og mulige salg.

Optimisten Bo Henriksen har dog uden de store forbehold nydt sit nye job og sine nye kolleger.

- Det har været voldsomt morsomt og inspirerende at have så mange eksperter omkring mig. De klarer mange af de opgaver, som jeg selv har varetaget gennem så mange år.

- På vores træningslejr havde vi et møde, hvor vi sad 18 mand i mødelokalet, og det var voldsomt - i hvert fald for mig - at opleve.

- Men det er superfedt, for jeg lærer noget hver eneste dag. Det er et fantastisk setup, og derfor er det også nemmere at være fodboldtræner i FCM end så mange andre steder, siger Henriksen.

Henriksen starter under et vist pres. Holdet skal bygges op på ny, sidste sæsons tabte mesterskab skal revancheres, og han skal skaffe FC Midtjylland i et europæisk gruppespil.

Ambitionsniveauet er to-tre niveauer højere end i AC Horsens og Brønshøj.

- Det er rigtigt, men forskellen er, at vi kan vinde noget i FC Midtjylland. De andre steder, jeg har været, har det primært handlet om at undgå noget. Jeg har været vant til at skulle vinde kampe for at overleve.

- Nu skal vi vinde kampe for at vinde noget, og det er altså markant sjovere og mere inspirerende end at skulle undgå noget. Derfor glæder jeg mig også sindssygt meget til presset i FCM frem for det pres, jeg tidligere har oplevet, siger Henriksen.