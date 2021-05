Bo Henriksen kalder FCM-job for et nemt valg

- Der er en masse mennesker med passion og energi i alt, hvad de foretager sig, og når det samtidig er et så spændende projekt, var det en no-brainer, da jeg fik muligheden, siger Bo Henriksen i en pressemeddelelse.

Da fodboldklubben meldte sin interesse, var den tidligere AC Horsens-træner ikke i tvivl om, at han skulle slå til.

I meddelelsen fra klubben forklarer sportschef Svend Graversen, at Henriksen er god til mennesker og mandskabsbehandling, og det er også her, at den tidligere angriber først og fremmest vil sætte sit præg.

- Jeg skal komme med input til den kultur, som er bygget op i Midtjylland i en lang periode.

- Der er mange dygtige mennesker, som jeg også skal lære fra, men jeg kommer med en pakke, som forhåbentligt kan gøre, at klubben kan tage endnu et skridt.

- Jeg er kommet for at vinde og udvikle klubben. Det er det, der driver mig som menneske, så jeg glæder mig vanvittigt meget til at komme i gang, siger han.

FC Midtjylland blev nummer to i Superligaen i den forgangne sæson med Brian Priske som cheftræner. Brøndby vandt guld.