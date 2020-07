Bo Henriksen håber på mirakel: Vi har da en chance

Og den lange kamppause kan godt have været medvirkende til, at fynboerne endte med at vinde 3-1 på hjemmebane, vurderer Bo Henriksen.

- Det kan godt være. Men det havde den jo ikke dengang, hvor vi spillede mod FC København inden mange måneder med corona, og vi så vinder igen efter corona mod FC Midtjylland, siger Horsens-træneren.

- Vi aner jo ikke, om det er den ene eller anden grund til det. Vi må bare erkende, at første halvleg isoleret er det værste, vi har leveret. Om det er fordi, OB har haft pause, og vi ikke har, kan godt være.

Ved pausen var stillingen 1-0 til OB, men Bo Henriksen forstår slet ikke, at det ikke så langt værre ud for Horsens.

- Det er et mirakel, at vi ikke er bagud 0-5. De to kampe burde have færdige efter første halvleg.

Horsens fik kæmpet sig tilbage efter pausen, og faktisk stod udeholdet i en situation, hvor man følte sig i stand til at vinde opgøret. Derfor ærgrer det også Bo Henriksen, at det endte med et nederlag på 1-3.

- Det er jo irriterende, for vi følte faktisk, at vi havde kampen, hvor vi gerne ville have den.

- Det er jo lidt urutineret, at de fik to mål til sidst i en kamp, som den her. 1-1 havde været et fantastisk resultat.

Nu står Horsens i en svær position inden returkampen på søndag, men Bo Henriksen har ikke smidt håndklædet i ringen.

- Vi har da en chance, men den er ikke så stor. Jeg har ikke prøvet at regne på det endnu rent procentmæssigt, men den skal da have et skud.

- Det er da ikke nemt at vinde 2-0, men vi har scoret tre mål mod Brøndby, så vi kan også score to mål mod OB, lyder det optimistisk.