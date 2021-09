Bo Henriksen før FCK-brag: Alle kalder dem de bedste

For to runder siden stjal københavnerne førstepladsen tilbage fra midtjyderne, og netop FCK høster mange roser for spillet på banen.

Den altid kække FCM-træner, Bo Henriksen, antyder, at københavnerne måske får en tand for meget ros.

- Alle hyper jo FCK op og kalder dem det bedste hold, siger han.

- Alle snakker om, hvor dygtige de er, og det har de også været. Det skal vi også have respekt for.

- Jeg glæder mig bare til at komme derind (i Parken, red.) og spille en fodboldkamp.

- Vi har ikke nogen god statistik mod dem i de foregående kampe, uden at jeg kender den 100 procent. Overordnet tror jeg dog, at det ser meget godt ud, siger Henriksen.

I sidste sæson trak FCM det længste strå i to af de fire indbyrdes opgør i Superligaen, mens det også blev til en FCK-sejr samt en uafgjort kamp.

Torsdag fik FCM en blandet optakt til topopgøret, da det blev til 1-1 i Europa League mod bulgarske Ludogorets.

Til trods for at det ikke blev til en sejr, var der tilfredshed over præstationen, og netop præstationen håber forsvarspiller Henrik Dalsgaard at gentage mod FCK.

- Vi er skuffede over, at vi ikke fik tre point mod Ludogorets. Men i morgen (fredag, red.) er vi klar til at kigge på FCK-kampen, hvor vi forhåbentlig kan se frem til fuldstændig samme udtryk, siger Dalsgaard.

Med torsdagens kamp sparkede FCM samtidig gang i en periode med seks kampe på 18 dage, hvor holdet også indtræder i pokalturneringen mod Kjellerup IF.

Det tætte program er dog ikke noget, som for alvor udfordrer truppen, mener Erik Sviatchenko.

- Det bliver en rigtig vigtig periode. Vi er vant til at spille mange kampe, og vi har gode spillere, som kan spille mange kampe.

- Det bliver en afgørende periode, men med det udtryk, vi har, så skal der ikke meget til, før at det tipper til vores fordel, og det er en positiv spiral at komme ind i, siger FCM's anfører.

Der venter søndag midtjyderne en varm velkomst i et udsolgt Parken, hvor der er solgt godt og vel 38.000 billetter.