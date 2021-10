Bo Henriksen føler sig ramt af uheld i europæiske kampe

Halvvejs i Europa Leagues gruppespil har FC Midtjylland blot hentet to point i tre kampe. Torsdag blev det 1-1 hjemme mod gruppens førerhold, serbiske Røde Stjerne, i en kamp, som midtjyderne havde chancerne til at vinde.

De misbrugte chancer irriterer FCM's cheftræner, Bo Henriksen, som føler, at det midtjyske mandskab har manglet held i turneringen indtil nu.

- Vi føler jo, at vi har været voldsomt uheldige i Europa League indtil videre. Det vil vi våge at påstå.

- Især på hjemmebane har vi jo egentlig været imponerende på mange måder, og hvis vi spillede de kampe mod Ludogorets og Røde Stjerne igen, er jeg sikker på, at vi ville vinde, siger han.

Selv om midtjyderne torsdag endnu en engang havde svært ved at finde målet i Europa League, kan FCM-træneren godt glæde sig over den overordnede præstation.

- Jeg synes, at vi gjorde det godt. Vi spillede en rigtig god første halvleg, og på mange parametre viste vi, at vi var bedre end Røde Stjerne, siger den karismatiske træner.

Den glæde havde den 20-årige FCM-målscorer Nikolas Dyhr anderledes svært ved at finde frem, selv om 1-1-målet var hans første seniormål i klubben.

- Jeg spillede min bedste kamp for FCM, men jeg har svært ved at glæde mig over det mål lige nu.

- Det vigtigste for mig er en sejr, og jeg vil altid vælge tre point over et mål.

- Så lige nu er det svært at være glad, men selvfølgelig når jeg vågner i morgen, vil jeg være glad for at have scoret, siger den unge venstreback.

Røde Stjerne er efter kampen på syv point, og portugisiske Braga har seks point på andenpladsen, mens bulgarske Ludogorets er efter FC Midtjylland på gruppens sidsteplads.

Derfor var serbernes cheftræner, Dejan Stankovic, ganske godt tilfreds med det ene point i Danmark.

- Vi er tilfredse med resultatet, fordi vi godt vidste, det ville blive en svær kamp. Vi fik, hvad vi kom efter mod et godt og stærkt hold, siger den 43-årige tidligere serbiske storspiller.

Skulle det ikke lykkes for FCM at hente Røde Stjerne eller Braga, giver en tredjeplads adgang til knockoutfasen i Conference League.