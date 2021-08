Bo Henriksen: Sene afbud er ingen undskyldning

FC Midtjylland-cheftræner Bo Henriksen har haft vanskelige forberedelsesvilkår forud for tirsdagens Champions League-kvalifikationskamp ude mod PSV Eindhoven, men han vil ikke bruge det som en forklaring på, at midtjyderne tabte opgøret med 0-3.

Det siger han på et pressemøde efter kampen.

Mandag kunne midtjyderne meddele, at det samlede antal coronasmittede spillere i truppen var steget fra et til fire: Mikael Anderson, Pione Sisto, Henrik Dalsgaard og Nicolas Madsen. Tirsdag blev forsvarsspilleren Daniel Høegh så også meldt smittet.

Som om det ikke var nok, fik midtjyderne at vide fire timer før kampstart, at de ikke kunne benytte sig af den brasilianske stopper Juninho.

For selv om han har spillet flere kampe efter sommerskiftet til FC Midtjylland, skulle han pludselig afsone en karantænedom, han har fået hjemme i Brasilien før sit klubskifte.

- Vi havde forberedt mange scenarier før kampen, og vi havde også en taktisk gameplan for hver enkelt spiller, og det ændrede ikke det store, at Rasmus Nicolaisen kom ind i stedet for Juninho.

- Vi ændrede ikke vores gameplan, men der havde da været andre, som havde spillet på nogle af positionerne, hvis de kunne være med, siger Bo Henriksen.

FCM-træneren havde dog håbet på at få et længere varsel om den pludselige ikrafttrædelse af Juninhos karantæne.

- Vi sad og hvilede på hotelværelset og ladede op til kampen, og så fik jeg det at vide fire timer før. Jeg sad ikke i sengen og lavede jubeldans.

- Vi var godt klar over, at den karantæne kunne komme på et tidspunkt. Så den vej rundt var vi forberedt på, at det scenarie var en mulighed, så det var ikke så stor en overraskelse, men det havde da været fiksere, hvis vi havde fået det at vide en dag før.

- Selvfølgelig er det en irriterende situation med Juninho, men vi skulle også bare spille en fodboldkamp, og Nicolaisen gik ind og gjorde alt, hvad han kunne, siger Bo Henriksen.

På banen kunne han se sit mandskab blive sat under pres fra første fløjt, og efter lidt mere end en halv times spil havde hollænderne allerede scoret tre gange.

- Selv om det kan lyde fuldstændig vanvittigt, så gjorde vi alt, hvad vi kunne i første halvleg.

- Vi spiller heldigvis ikke mod PSV hver uge. De er altså dygtige, og i dag var de dygtigere end os på rigtig mange parametre. Men jeg er stolt af, at drengene arbejdede stenhårdt og gjorde alt, hvad de kunne under nogle svære betingelser.

- Jeg er stolt af, at der gutter ikke bare faldt sammen og tabte 0-6, men gjorde deres arbejde færdigt hele vejen rundt, siger Bo Henriksen.

Det kan synes vanskeligt, at vende 0-3 til samlet sejr i næste uges returkamp, men Bo Henriksen afviser at sælge opgøret på forhånd, selv om han måske laver et par ændringer i sin startopstilling.

I respekt for dansk fodbold vil han forsøge at jagte koefficientpoint, der både kan gavne FC Midtjylland og andre danske klubber.

- For dansk fodbolds skyld stiller vi et kompetitivt hold, og vi vil gå ud og give dem kamp til stregen.

- Hvordan vi lige får blandet kortene, må vi se. Vi har et tæt kampprogram i øjeblikket, og med de spillere vi har til rådighed lige nu, skal vi være dygtige til at rationere med vores kræfter, siger Bo Henriksen.