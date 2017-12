Blume svømmer sig til Danmarks anden EM-medalje

- Det var den vildeste velkomst ind på scenen, så det var dejligt, siger hun.

- Jeg kunne mærke, at folk ville mig det bedste. Al den glæde og kærlighed gør, at man bliver lidt mere rolig, fortsætter hun.

Bronzemedaljen er Danmarks anden medalje ved EM.

Danskeren var ikke blandt de hurtigste i starten af finalen, men med en god slutspurt kom hun i mål som tredjehurtigst.

Hun blev kun overgået af hollandske Ranomi Kromowidjojo og svenske Sarah Sjöström.

Men at medaljen hverken blev af guld eller sølv, generer ikke Blume.

- Jeg er simpelthen så glad og meget tilfreds, siger hun.

Blume havde svømmet sig i finalen med en tid på 52,09 sekunder. Det var næstbedste tid i semifinalen.

Tidligere i stævnet gav hun udtryk for, at det også var med til at give nerver at skulle i bassinet foran et stort hjemmebanepublikum, så det var vigtigt for hende med succes i en individuel finale.

- Jeg har virkelig bare glædet mig til at svømme det her løb og for alvor komme i gang med stævnet, siger Pernille Blume.

Hun fik sit helt store gennembrud ved OL i Rio i 2016. Her vandt hun guld i 50 meter fri, mens det blev til en bronzemedalje sammen med kvindernes holdkap i 4 x 100 meter medley.

Tidligere på året hentede Pernille Blume VM-bronze i 100 meter fri ved langbane-VM i Budapest.

Op til EM har hun pudset kortbaneformen af ved en række World Cup-stævner i Asien, hvor hun har vist gode takter.

Bronzemedaljen betyder endnu mere for Pernille Blume, fordi den blev hentet på kortbane, forklarer hun.

- Kortbane er ikke min spidskompetence, men det kan det jo blive, siger hun.

Efter løbet måtte Pernille Blume skynde sig videre, fordi hun senere fredag svømmer 4 x 50 meter fri-finale med den danske holdkap.

- Jeg bliver nødt til at løbe, for jeg skal lige ud at hente en medalje med holdkappen, siger hun.