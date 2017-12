Blume efter holdkap-bronze: Jeg kunne have svømmet bedre

Men ifølge Blume selv kunne hun godt have svømmet nogle hundrededele hurtigere, hvilket kunne have sendt Danmark et nøk op ad medaljeskamlen.

- Min præstation i holdkappen kunne godt have været bedre, siger Pernille Blume.

Holland og stjernen Ranomi Kromowidjojo vandt holdkappen klart og slog samtidig deres egen verdensrekord, mens Sverige med Sarah Sjöström på holdet nappede sølvmedaljerne foran Danmark med en margin på kun ti hundrededele.

Inden Pernilles Blumes tur i holdkappen, som også var den sidste, havde talentet Julie Kepp Jensen ellers svømmet Danmark i en god position.

Men den danske svømmestjerne blev forhindret i for alvor at fyre raketten af, da det virkelig gjaldt.

- Da jeg hopper i vandet, ligger jeg lige i midten af en masse bølgeskvulp. Det gør det svært at svømme lige frem - altså som en raket, siger Pernille Blume.

Med den klart hurtigste tid af de fire danske kvinder i vandet gjorde Pernille Blume ellers sit til, at det lykkedes holdkappen at hente den tredje danske medalje ved EM.

Blume hentede også en individuel bronzemedalje tidligere fredag aften i 100 meter fri.

Også her stod svenske Sarah Sjöström og hollandske Ranomi Kromowidjojo over den danske profil på medaljeskamlen.

Umiddelbart efter at finalen var svømmet færdig, var Pernille Blume faktisk selv overbevist om, at det var blevet til mere end bronze.

- Jeg troede faktisk, at jeg var blevet nummer to, men jeg havde ikke lige set til den anden side. Så da jeg kiggede op på skærmen og så, at der stod tre ud for mit navn, tænkte jeg, at det var løgn, siger hun.

- Men man skal aldrig være ked af en medalje, fortsætter hun.

Blume får dog rig mulighed for at tage revanche de kommende dage, blandt andet i 50 meter fri, der svømmes søndag.

Det er samme disciplin, som hun hentede guld i ved OL i Rio - dog på langbane, som hun foretrækker over kortbane.