Blume: Ottesen fortjente afsked i en OL-finale

Det var fuldt fortjent, at Ottesen fik mulighed for at tage sin afsked i en olympisk finale, mener Pernille Blume.

- Jeg synes, at er en fed måde at slutte af på, siger OL-guldvinderen fra Rio.

- Jeg er glad for, at vi tre andre steppede op og gav hende den oplevelse, som jeg føler, at hun fortjente, og som gør, at hun føler, at hun slutter på toppen. Det er den bedste følelse, siger hun.

Blume tøver ikke med at kalde Ottesen for et af de største danske sportsnavne gennem tiden.

- 100 procent. Hun har haft en karriere med så mange flotte resultater. Hun er en af de største atleter, vi har haft nogensinde, siger hun.

Signe Bro, der også var en del af den danske holdkap, bor på værelse med Ottesen i Tokyo, og hun er stolt over at kunne bidrage til holdkammeratens punktum på karrieren.

- Det bringer mange følelser frem i os alle sammen. Jeg bor på værelse med hende, og det har været meget emotionelt de sidste par uger.

- Vi fodrer hinanden med god stemning, og hun har bidraget rigtig meget med god stemning, siger Bro.

Holdkappens sidste medlem, 21-årige Julie Kepp Jensen, tilføjer, at Ottesen har været en inspiration for hende lige siden, at hun så Ottesen på fjernsynet.

- Så det er specielt at svømme med hende nu her, siger Julie Kepp Jensen.