Blichfeldt siger tidligt farvel til All England

Mia Blichfeldt måtte i en jævnbyrdig kamp bøje sig for thailænderen Busanan Ongbamrungphan, der som nummer 13 på verdensranglisten er fem pladser over danskeren.

Danmarks bedste kort i damesingle er allerede efter første runde ude af badmintonturneringen All England i Birmingham.

Ongbamrungphan vandt i tre sæt med 21-15, 14-21 og 21-16.

Blichfeldt fik en sløj start og var lynhurtigt bagud 2-10. Som første sæt skred frem, fik hun dog bedre fat, men det var for sent til at indhente thailænderen.

Det så bedre ud i andet sæt, som Blichfeldt førte fra start til slut og vandt 21-14, og så skulle det hele afgøres i et tredje sæt mellem de to jævnbyrdige spillere.

Her var danskeren med til 14-14, men tabte rytmen i slutfasen og måtte se thailænderen udnytte sin tredje matchbold.

Også mixeddoublen med Alexandra Bøje og Mathias Christiansen er færdig i den traditionsrige turnering efter et nederlag til et hollandsk par i første runde.

All England er én af tre turneringer, der har status af Super 1000-turnering. Det er næsthøjeste niveau på World Touren og bliver kun overgået af sæsonfinalen.