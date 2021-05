Blå ordførere: Uforstående at håndboldtilskuere må vente

Det er ikke kun idrætsorganisationer og sportsklubber, der er uforstående over, at der ikke blev plads til tilskuere til sportsarrangementer ud over fodbold i den nye genåbningsaftale.

Det gælder eksempelvis i håndboldhallerne, hvor både de professionelle kvinder og mænd er i gang med slutspillet for tomme tribuner.

- Vi forsøgte at presse på, men vi må erkende, at der er nogle, der er meget påholdende i forhandlingslokalet, siger Mai Mercado, idrætsordfører for De Konservative.

- Hele håndboldsporten må sidde og undre sig.

At de ikke får lov til at få tilskuere ind, har tirsdag mødt stor frustration hos flere håndboldklubber.

Frustrationen forstår Stén Knuth, idrætsordfører for Venstre, godt.

- Det er meget overraskende, at det endte sådan. Venstre kæmpede for det, og vi er brandærgerlige over, at der ikke kunne findes et flertal. Jeg er uforstående over, hvorfor de andre ikke ville være med på den her.

- Jeg er også chokeret over det, når jeg kan se, at man godt kan være 500 personer til et kulturarrangement i en hal, men næste dag kan man ikke være 500 personer til en håndboldkamp, siger Stén Knuth.

Han peger på, at idrætten har vist, at den godt kan håndtere en genåbning.

I aftalen, som blev vedtaget tirsdag nat, bliver der åbnet for tilskuere til andre kulturarrangementer, herunder koncerter, teater- og biografoplevelser.

Hos idrætten åbnes der til gengæld for ikke-kontaktsport for personer over 18 år i organiseret regi, mens også fitnesscentrene må tage imod gæster igen.

- Som idrætsordfører er jeg glad for alt det, der åbner, lyder det fra Malte Larsen, idrætsordfører for Socialdemokratiet.

Han forstår dog godt, at håndboldklubberne ærgrer sig over aftalen.

- Jeg har stor forståelse for, at man rigtig gerne vil have haft tilskuere til sine finalekampe som eksempelvis i håndbold. Det har jeg den største forståelse for, men det har der ikke været et samlet ønske om at genåbne nu blandt de ni partier.

- Men jeg er helt overbevist om, at det bliver diskuteret igen, når vi snakker genåbning den 21. maj, siger socialdemokraten.

Både Mai Mercado og Stén Knuth slår fast, at deres partier vil kæmpe videre for at få tilskuere tilbage til sportsarrangementer.