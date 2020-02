Björn Borgs søn taber i professionel debut

Her tabte den 16-årige svensker nemlig, da han i en Challenger-turnering i italienske Bergamo måtte se sig slået af 18-årige Chun Hsin Tseng fra Taiwan.

Borg tabte i to sæt med cifrene 3-6, 1-6.

Leo Borg ligger nummer 98 på juniorernes verdensrangliste og var med i den italienske turnering efter at have fået et wildcard.

Den unge svensker har nogle store sko at udfylde. Hans far er en af de bedste tennisspillere gennem tiden. Björn Borg nåede at vinde hele 64 ATP-titler inklusive 11 grand slam-sejre.

Det blev til seks sejre i French Open, heriblandt fire i træk fra 1978 til 1981.

Borg vandt desuden Wimbledon fem gange i træk fra 1976 til 1980. Han var ligeledes i finalen i US Open fire gange, men formåede aldrig at vinde den amerikanske turnering.