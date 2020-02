Bjorkstrands uheld kan blive et hårdt slag for Columbus

Holdet ligger i disse uger i hård kamp for at tilspille sig en playoffplads i den stærke ishockeyliga, men de dårlige nyheder står nærmest i kø.

Hvis nervøsiteten breder sig på og omkring NHL-holdet Columbus Blue Jackets, er det let at forstå.

Ikke nok med at Columbus er kommet ind i en sløj stime med syv nederlag på stribe. Nu risikerer holdet også at måtte undvære sin danske topscorer Oliver Bjorkstrand, der ellers har markeret sig stærkt i denne sæson.

Bjorkstrand kolliderede uheldigt med banden i de sidste sekunder af den ordinære spilletid i 3-4-nederlaget til Philadelphia Flyers natten til fredag.

Han forlod humpende isen og forsøgte tilsyneladende at undgå at lægge vægten over på sit venstre ben.

Tilstedeværende journalister fortæller, at den 24-årige dansker forlod hallen på krykker og med venstre ben i en støttestøvle.

Columbus har endnu ikke kommenteret Bjorkstrands skade, men vil formentlig komme med melding i forbindelse med holdets træning fredag aften dansk tid.

Holdet er hårdt ramt af skader og har været det i det meste af sæsonen. Trods uheldene har Columbus formået at spille sig ind på playoffpladserne.

Her befinder man sig stadig, men nederlagsstimen har tæret på forspringet til de jagtende rivaler. Og hvis Oliver Bjorkstrand må sidde ude i længere tid, vil det være et hårdt slag med 20 kampe tilbage af grundspillet.

Det tidligere Herning-talent har scoret 14 mål i sine seneste 17 kampe. Hans i alt 21 mål i denne sæson gør ham til holdets topscorer målt udelukkende på scoringer.

Inden uheldet var ude natten til fredag, havde han bragt Columbus foran 1-0 og blev noteret for en assist til 2-0-scoringen.