Bjorkstrand markerer sig med mål, assist og slagsmål

Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand kom til at spille en hovedrolle, da hans klub, Columbus Blue Jackets, mandag aften dansk tid vandt udekampen mod Detroit Red Wings med 3-2 i NHL-ligaen.

Bjorkstrand scorede et mål, blev noteret for en assist og endte med at blive smidt ud for et slagsmål i slutfasen.