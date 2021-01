Bjorkstrand forgyldes med ny femårig kontrakt i NHL

Det bekræfter general manager Jarmo Kekäläinen over for NHL's hjemmeside.

25-årige Oliver Bjorkstrand er noteret for 65 mål og 68 assists i 246 kampe i NHL-karrieren for Columbus Blue Jackets, som han fik debut for i 2015/2016-sæsonen.

Danskeren har lavet over 20 mål i to sæsoner i træk og 36 point eller mere i de seneste tre sæsoner.

- Oliver er en talentfuld spiller, som har vist stabile fremskridt i sin karriere frem til dette punkt. Vi kan ikke være mere tilfredse med, at han vil være en Blue Jacket-spiller i meget lang tid.

- Han er en farlig offensiv spiller, og vi tror, at han vil få endnu større betydning for os, når han fortsætter med at udvikle og modne sig i denne liga, siger Jarmo Kekäläinen.

I sidste sæson missede Oliver Bjorkstrand 21 kampe på grund af skader. Det blev alligevel til 49 kampe med 21 mål og 15 assists til følge.