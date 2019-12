Bjørnekram kan bremse strøm af danske VM-udvisninger

Og nu skal det være slut med de unødvendige strafminutter, der er et udslag af overaggressivt forsvarsspil og klodsede aktioner.

- Der er mange situationer, hvor vi bare skal holde fast i modstanderne. Så får vi færre udvisninger. Problemet er, at vi slipper de spillere, vi tackler.

- Når de får lov at falde til jorden, ser det hele mere voldsomt ud, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen i et tilbageblik på Sydkorea-kampen.

Han påpeger dog også, at dommerne ikke har slået hårdt ned på skuespil, som det ellers blev varslet før turneringen.

- Dommerne gav op mod ti henstillinger til sydkoreanerne om, at de skulle lade være med at smide sig eller løfte benene.

- Det har de sagt, at de ville give gule kort eller to minutter for, men det skete ikke, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Det problem ville man dog kunne omgå ved at give modstanderne et bjørnekram i stedet for et skub i tacklingerne.

- Tit er det sådan en automatreaktion, hvor man godt ved, at det skal man ikke gøre, siger assisterende landstræner og forsvarsekspert Lars Jørgensen.

- Man vil nok også gerne lige vise over for holdkammeraterne og trænerne, at man gør så meget som muligt for at stoppe modstanderne, forklarer han.

Han mener ikke, at der er grund til at tage sig særligt af Anne Mette Hansen, der med sine tre udvisninger stod i et uheldigt lys mod Sydkorea og selvsagt var temmelig nedtrykt efter kampen.

- Nej, i anden halvleg indtil hun fik sin tredje udvisning placerede hun sig virkelig godt i forsvaret og var rigtig, rigtig god. Den oplevelse kommer ikke til at hæmme hende, spår Lars Jørgensen.

Danmark møder Tyskland i tredje VM-kamp, som spilles tirsdag 12.30 dansk tid.