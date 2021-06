BSH kan forhindre Aalborg-hattrick og nyt CL-eventyr

Fire dage efter skal nordjyderne onsdag forsøge at sikre sig en billet til næste års Champions League og et DM-hattrick i herrernes håndboldliga.

Forhindringen er Bjerringbro-Silkeborg Håndbold (BSH), der tirsdag i sidste uge tvang finaleserien om DM-guldet ud i en tredje og afgørende kamp.

- Det er en vanvittig vigtig kamp, for det er måden at komme tilbage i Champions League. Vi skal skynde os hjem, få fyldt depoterne op igen og få pudset de blå mærker af, så vi er klar onsdag aften, sagde Aalborg-direktør Jan Larsen søndag efter finalenederlaget til FC Barcelona.

Det tredje finaleopgør spilles i Aalborg, hvor alle 2750 billetter er udsolgt.

Aalborg vandt det første opgør på hjemmebane, inden Bjerringbro-Silkeborg efterfølgende gjorde det samme med et comeback i de sidste minutter.

Hos Aalborgs landsholdsback Nikolaj Læsø kan vigtigheden af onsdagens brag mod BSH heller ikke undervurderes.

- Den er sindssygt vigtig, og lige så vigtig som den kamp her, sagde Nikolaj Læsø efter Champions League-finalen.

- Vi skal vinde mesterskabet for at komme med til Champions League. Efter vi har været her denne weekend, har vi fået endnu mere blod på tanden.

Danmark har hvert år mulighed for at få to hold med til Champions League. Danmarksmesteren deltager automatisk, mens et andet hold kan blive indstillet til et wildcard af Dansk Håndbold Forbund.

Men en sølvmedalje er ikke nok til en indstilling i år. Den går til grundspillets vinder, som var GOG.

Hos Bjerringbro-Silkeborg jagter klubben dens anden DM-titel. I 2016 løb midtjyderne også med guldet.

Det vil samtidig være et flot punktum for tiden i Bjerringbro for flere af klubbens profiler.

Cheftræner Peter Bredsdorff-Larsen og playmaker Sebastian Skube forlader klubben efter syv år, mens Klaus Thomsen og Jesper Nøddesbo stopper karrieren.

Men det gør ikke kampen anderledes end andre finaler, fortæller Peter Bredsdorff-Larsen.

- Nu får vi den ultimative sidste kamp i sæsonen om mesterskabet, som vi har arbejdet for hele sæsonen. Vi glæder os meget til det og føler, at vi har en mulighed, hvis vi kan løfte præstationen yderligere, siger han.

Men chancen for at fratage Aalborg endnu en tur i Champions League fylder ikke hos midtjyderne.

- Det tænker vi slet ikke på. Det er sådan, præmissen er. Men det er da klart med den oprustning, der er gang i Aalborg, så lægger det et stort pres på dem.

Inden finaleopgøret 20.30 spiller GOG mod TTH Holstebro i den afgørende tredje bronzekamp.