Bjerringbro-Silkeborg sætter Skjern på plads

BSH vandt med hele 35-24 efter at have ført med tre mål ved pausen.

Både Skjern og BSH var inden kampen sikker på at få en plads i mesterskabsspillet, som rækkens otte bedste hold går videre til.

Bjerringbro-Silkeborg ligger nu nummer fire med 31 point, mens Skjern har 25 point på syvendepladsen.

Kun KIF Kolding på ottendepladsen må kigge sig over skulderen inden grundspillets sidste to runder. Ribe-Esbjerg og Fredericia har på niende- og tiendepladsen således kun tre point op til KIF.

Mandagens kamp startede med, at de to hold fulgtes ad. Men bagud 4-5 tog BSH teten. Med tre mål i træk kom gæsterne på 7-5, og lidt efter fik BSH etableret en føring på fire mål.

En scoring i de døende sekunder af første halvleg af Skjerns Jesper Konradsson sørgede dog for, at hjemmeholdet kun var nede med tre mål - 11-14 - ved pausen.

Men hvis det gav Skjern håb, så forsvandt det formentlig hurtigt igen i anden halvleg. BSH stak af og kom hurtigt foran med ni mål.

Med ti minutter tilbage var gæsterne foran med 11 mål, og så forsvandt spændingen.

Mens Skjern altså ikke kunne juble over en sejr mod BSH, så var der alligevel noget at glæde sig over mandag aften.

Her meddelte klubben således, at den fra næste sæson tilknytter svenske Alfred Jönsson på en toårig kontrakt.

Jönsson, der spiller venstreback og playmaker, var i januar med til at tage VM-sølv med Sverige og skifter fra tyske Hannover-Burgdorf.