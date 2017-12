Bjerringbro-Silkeborg forlænger med stregveteran

Ifølge en pressemeddelelse fra klubben havde den 39-årige stregspiller tilbud fra både ind- og udland, men har altså valgt at blive i klubben, som han har spillet for siden 2014.

- Jeg har været med til at starte noget nyt op her i Bjerringbro-Silkeborg, og jeg har været en vigtig brik i de seneste år, så det var nærliggende at fortsætte.

- Der var mange interessante tilbud andre steder fra, og det var inde i mine overvejelser, men jeg brænder virkelig for projektet, så det giver mest mening at fortsætte, siger Michael Knudsen.

Inden han kom til Bjerringbro-Silkeborg, spillede han ni år for Flensburg-Handewitt i den tyske Bundesliga.

Hans træner, Peter Bredsdorff-Larsen, er glad for, at stregveteranen har mod på endnu en sæson i klubben.

- Jeg smiler ved tanken om, at mange for fire år siden troede, at det ville blive svært for Michael Knudsen at komme tilbage til Danmark.

- Det er kun en fornøjelse at se, at Knudsen stadig fungerer fysisk og stadig er med på et højt niveau spillemæssigt, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

Knudsen er nummer fire på listen over spillere med flest kampe på det danske landshold. Han nåede 212 optrædener, inden han stoppede landsholdskarrieren i 2014.