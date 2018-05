Bjelland og Bendtner skal VM-testes på mandag

Derfor vil han vente så lang tid som muligt, før han dømmer dem inde eller ude af slutrunden. Mandag bliver de to spillere testet, og her skal de vise, at de vil være i stand til at ramme den nødvendige fysiske form for at kunne være en del af VM-truppen.

- Det er svært at skulle tage en beslutning på mandag. Det bliver en kamp mod uret. Vi vil meget gerne trække den så længe som muligt, når vi har to spillere, der både er erfarne og er gode for truppen.

- Vi kommer tilbage fra Stockholm søndag eftermiddag, og så har vi hele mandagen til at teste spillerne, og den dag skal vi bruge på en fornuftig måde, siger Åge Hareide.

Han har allerede afskrevet at bruge de to spillere i lørdagens testkamp mod Sverige i Stockholm.

Selv om Bjelland og Bendtner måtte vise fremgang, duer det ikke at have dem på VM-holdet, hvis der stadig er små problemer. Halvklare spillere kan ødelægge træningen for holdkammeraterne, siger Hareide.

- Vi vil ikke tage af sted med skadede spillere, for det gør, at vi får dårlige træningsgrupper. Vi må forsøge at holde dem så fit som muligt. Hvis man skal til VM, så skal man være rigtig fit.

- Problemet er også, at hvis man har en skade og bliver klar igen, så giver man den fuld gas til træning, og så får man en ny skade. Spillere, der har været skadede, får oftere en ny skade, siger Åge Hareide.

Nordmanden kan berolige med, at begge spillere ser optimistisk på deres fysiske status og melder om fremgang.