Bjarne Riis hiver lidende klassementshåb ud af Touren

- Det er virkelig skuffende, at Domenico har været nødsaget til at trække sig.

- Vi var meget optimistiske omkring, at han kunne spille en rolle i klassementet, men muligheden blev taget fra ham, da han styrtede på 1. etape, siger Bjarne Riis i en pressemeddelelse.

Da Touren blev skudt i gang i sidste weekend, kolliderede Pozzovivo med en tilskuer, der ville tage et foto af ham.

Holdet oplyser, at det generelle tempo på etaperne har betydet, at italieneren har haft svært ved at komme ovenpå.

- Jeg ønskede ikke at forlade Touren uden at se, om jeg kunne komme mig under løbet, men smerten har været stor hver dag. Risikoen for at styrte igen og skade mig selv endnu mere, er simpelthen for stor, siger Pozzovivo.

Bjarne Riis mener heller ikke, at det giver mening at lade kaptajnen fortsætte.

- Han har kæmpet heroisk gennem lidelserne hver dag, og nu er vi kommet til den konklusion, at det er bedst for ham at stoppe. Han skal fokusere på at komme sig og forberede sig på Giro d'Italia, siger Riis.

I forvejen har den danske NTT-manager mistet sit bedste bud på en etapevinder. Lørdag valgte Giacomo Nizzolo således at trække sig fra løbet på grund af knæproblemer.