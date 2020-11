Samarbejdet mellem Douglas Ryder (til venstre) og Bjarne Riis blev offentliggjort i januar. Nu stopper Riis på holdet, og planen om at købe en tredjedel er skrinlagt.

Artiklen: Bjarne Riis er færdig som chef for cykelholdet NTT

Bjarne Riis er færdig som chef for cykelholdet NTT

Det sydafrikanske hold, der kæmper for at overleve, skiller sig af med den danske team manager.

Bjarne Riis er ikke længere team manager på cykelholdet NTT.

Holdet med base i Sydafrika oplyser i en pressemeddelelse, at den tidligere Tour de France-vinder ikke fortsætter i chefjobbet, som han har haft siden januar.

Riis' plan om at erhverve sig en del af holdet sammen med Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen er også droppet.

- Jeg vil gerne takke Bjarne for den erfaring og lederskab, han har bragt ind, og det bidrag han har ydet. Vi ønsker ham alt det bedste i fremtiden, siger holdejer Douglas Ryder.

Bjarne Riis' samarbejde med holdet blev offentliggjort i januar på et storstilet pressemøde på Hotel d'Angleterre i København.

Her blev det også meddelt, at Riis sammen med de øvrige investorer i Virtu Cycling var på vej til at købe sig ind på holdet.

Virtu Cycling havde underskrevet et såkaldt "letter of intent", som betød, at investorgruppen ville købe en tredjedel af aktierne i NTT-holdet.

Mens Bjarne Riis straks kastede sig ud i jobbet som øverste sportslig ansvarlig for holdet, gik det mere trægt med at få gennemført handlen.

I juni bekræftede den 56-årige eks-cykelrytter over for Ekstra Bladet, at han og hans kompagnoner stadig ikke var blevet medejere af holdet.

Han forsikrede dog, at det fortsat var intentionen - et standpunkt han gentog under Tour de France i september. Nu er de planer endegyldigt ryddet af bordet.

- Riis og hans partnere, Jan Bech Andersen og Lars Seier Christensen, har sammen med Ryder afbrudt yderligere diskussioner om køb af en del af NTT Pro Cycling, lyder det i pressemeddelelsen.

Holdet kæmper i disse uger for livet, efter at NTT har meddelt, at virksomheden ikke fortsætter som navnesponsor i 2021.

I torsdags erklærede Douglas Ryder sig imidlertid optimistisk i forhold til at kunne præsentere en løsning, der sikrer holdets overlevelse.

Men det bliver i givet fald uden Bjarne Riis.

- At være en del af NTT Pro Cycling i et unikt år har været en stor oplevelse. Jeg har meget respekt for det hold, som "Doug" har opbygget og vil takke ham for muligheden. Jeg ønsker ham alt det bedste fremover, siger Riis.