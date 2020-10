Bizart selvmål sender FC København ud af Europa

Torsdag aften tabte FCK 0-1 på hjemmebane til kroatiske Rijeka i den afgørende kamp om at komme i Europa Leagues gruppespil.

Det er endnu et stort slag for den ambitiøse hovedstadsklub, hvor tingene slet ikke kører efter planen for tiden.

FCK har bygget klubbens identitet op omkring at spille i Europa år efter år, og det er lykkedes 13 ud af de seneste 14 sæsoner.

Med blot et point i de første tre kampe i Superligaen er FCK placeret i den tunge ende af den hjemlige tabel. Og klubben har proklameret, at den vil vinde mesterskabet.

I en af FCK's største kriseperioder var det derfor endnu vigtigere at få kampene i Europa at se frem til.

Sidste sæson vandt FC Midtjylland DM-guldet, og rivalen strøg tilmed i Champions League-gruppespillet onsdag aften.

I kampen mod Rijeka dominerede FCK med bolden, men havde ekstremt svært ved at skabe farlige situationer og chancer før i slutfasen.

FCK's spil var generelt forkrampet og uden kreativitet, og i hele første halvleg spillede holdet sig kun frem til en chance inden for målrammen.

Det var Jonas Wind, der efter et hjørnespark headede lige på Rijeka-keeper Ivan Nevistic.

Et bizart selvmål af FCK-backen Peter Ankersen efter 20 minutter bragte Rijeka foran 1-0.

Alt, hvad der kunne gå galt, gik galt for FCK i den situation.

Rijekas midtbanespiller Franko Andrijasevic løb med bolden og blev jagtet af FCK-stopperen Victor Nelsson, som blev bremset i sit løb af sin makker i midterforsvaret, Ragnar Sigurdsson.

Islændingen gled, og Nelsson faldt over sin medspiller, mens Andrijasevic pludselig kom helt fri med FCK-keeper Karl-Johan Johnsson og chippede bolden over den fremstormende svensker.

Bolden prellede dog af på overliggeren, men ramte så Ankersen, som bugserede den i eget net.

Målet var nærmest symptomatisk for FCK, som er nede i en bølgedal i øjeblikket.

Viktor Fischer, som manglede magien, blev flået ud i pausen, og ind kom angriberen Mikkel Kaufmann.

FCK kom blæsende fra anden halvlegs start og fik også hurtigt skabt større chancer end i de første 45 minutter.

Ankersen og Wind skød på mål, og hjemmeholdet så ud til at have fået troen på det igen efter pausesnakken.

Rijeka lurede på kontrastød, og Andrijasevic havde en stor chance, hvor Johnsson måtte diske op med en parade.

FCK havde bolden det meste af tiden og skabte også chancer, men ingen af dem kom i nettet.

Ankersen skød igen desperat, mens Wind blev blokeret. Kroaterne var ofte nede i glidende tacklinger for at blokere og genere københavnerne, som blev mere og mere rådvilde.

FCK-træner Ståle Solbakken, som i forvejen er presset, forsøgte at råbe til sine spillere i tilskuertomme Parken, men det hjalp heller ikke.

FCK-angriberen Kamil Wilczek fik flere gode muligheder til slut, men heller ikke holdets topscorer kunne score.

Og så kunne kroaterne i vild eufori og jubel synge sejrssangen inde på midten af banen i Parken til slut.

Der er lodtrækning til gruppespillet i Europa League fredag.