Billing tager første stik mod danskerkolonien Brentford

Den danske landsholdsbobler Philip Billing var den eneste med rødbedefarvet pas, der havde god grund til at smile i Bournemouth mandag aften.

Sammen med Bournemouth lykkedes han nemlig med at slå danskerkolonien Brentford i den første af de to semifinaler i kampen om at nå playoff-finalen i den næstbedste engelske fodboldrække.