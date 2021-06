Billing overvejede landsholdskifte: Det var uheldigt

Da landstræner Kasper Hjulmand udtog EM-landsholdet, figurerede Philip Billings navn ikke på listen, og det gjorde ondt på Bournemouth-profilen.

Det gjorde så ondt, at han i et interview med B.T. fortalte, at han nu i højere grad overvejede at stille op for Nigeria. Det er en mulighed, fordi hans far kommer fra Nigeria.

Det fortryder den fysisk stærke midtbanespiller nu, skriver han i et opslag på Instagram.

- I dagene efter udtagelsen af EM-truppen, som jeg desværre ikke var en del af, lavede jeg et uheldigt interview. Følelserne sad uden på tøjet, og jeg kom til at udtrykke min skuffelse på den forkerte måde, skriver han.

I interviewet fortalte 24-årige Billing, at han var skuffet og frustreret.

Han antydede derudover, at det ikke kun var op til landstræner Kasper Hjulmand, hvem der bliver udtaget til landsholdet, men at "det er længere oppe i hierarkiet, man skal kigge på, hvad der foregår".

Nu anerkender han, at det er Kasper Hjulmands beslutning.

- Jeg synes, at jeg har spillet en god sæson, og at jeg havde gjort mig fortjent til at være en del af truppen, men jeg respekterer, at det er landstræneren, der sætter holdet, og at andre spillere end mig har haft et succesfuldt år.

- Mit største ønske er at spille for Danmark og især at spille en slutrunde for Danmark, i Danmark. Jeg håber, I kan sætte jer ind i og forstå en ung knægts iver, skriver Philip Billing.

Billing spillede sin hidtil eneste A-landskamp for Danmark i oktober 2020, da han fik 72 minutter i en 4-0-sejr over Færøerne i en testkamp.

Han har også tidligere spillet 13 U-landskampe for Danmark, men kan ifølge Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) regler stadig vælge at skifte til Nigeria.

Billing har været stærkt spillende for Bournemouth i den næstbedste engelske række i den forgangne sæson, hvor det blev til 8 mål og 6 assister i 36 kampe.

Sammen med klubben nåede han semifinalen i Championships playoff, hvor fire hold kæmper om en plads i Premier League. Her blev Bournemouth slået af Brentford, der senere tog Premier League-billetten.