Billing og Bournemouth rykker ud af Premier League

Philip Billing og co. skulle selv vinde over Everton, mens rivalerne i kampen om at undgå nedrykning, Watford og Aston Villa, skulle tabe til henholdsvis Arsenal og West Ham.

Bournemouth gjorde sit og slog Everton 3-1, og Arsenal sejrede over Watford med 3-2. Men Aston Villa fik point mod West Ham, og så rykkede Bournemouth ned, fem år efter at klubben for første gang i dens historie spillede sig op i landets bedste række.

Dermed er Philip Billing for andet år i træk en del af et hold, der skal ned på engelsk fodbolds andenklasse. Sidste år spillede den danske midtbanespiller for Huddersfield, der ligeledes rykkede ned.

Bournemouth får selskab af Watford og Norwich, hvis nedrykning for længst var en kendsgerning, mens Aston Villa altså lige nøjagtigt reddede sig.

Philip Billing startede på bænken søndag. Herfra kunne han et lille kvarter inde i opgøret mod Everton se Joshua King bringe Bournemouth i front på et straffespark.

Moise Kean udlignede med få minutter tilbage af første halvleg, inden Dominic Solanke i ekstratiden inden pausen igen bragte Bournemouth i front.

Små 20 minutter inde i anden halvleg blev Philip Billing skiftet ind sammen med Junior Stanislas. Sidstnævnte gjorde det til slutresultatet 3-1 i det 80. minut.

Watford kunne nøjes med uafgjort søndag, såfremt Aston Villa tabte, men det ene point så hurtigt ud til at blive svært at anskaffe.

Efter lidt over en halv time havde Arsenal således allerede bragt sig foran 3-0. Pierre-Emerick Aubameyang lavede to af målene - det ene på straffe og det andet med en akrobatisk flugter over hovedet. Gaboneseren lagde dermed pres på Jamie Vardy i kampen om topscorertitlen, men endte med at være et mål efter Leicester-spidsen.

Troy Deeney fik reduceret på straffespark kort før pausen, og 20 minutter inde i anden halvleg gjorde den tidligere Arsenal-spiller Danny Welbeck det til 2-3, men det blev altså ikke til mere trods et ihærdigt pres i slutfasen.

Aston Villa var under pres ude mod West Ham i starten af søndagens kamp, men kom langsomt bedre med.

Der skulle dog gå 83 minutter, før målscoringen blev åbnet. Det skete, da Villa-profilen Jack Grealish bragte sit hold i front med et skud, som West Ham-keeper Lukasz Fabianski på en god dag havde taget.

Aston Villa var dog knap nok færdige med at juble, da West Ham udlignede.

Andriy Yarmolenko trykkede af fra kanten af feltet. Bolden ramte en spiller, hvilket fik den til at tage en stor bue over en måbende Jose Manuel Reina i Villa-målet.

Heldigvis for Aston Villa skulle Watford i slutfasen score yderligere to gange og slå Arsenal, hvis Grealish og co. skulle ende som nedrykkere, og det skete som bekendt ikke.