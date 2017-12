Billetsalg til ishockey-VM går stærkt: Runder 185.000

Knap fem måneder før åbningen af ishockey-VM i Danmark oplyser arrangørerne, at der afsat 185.000 billetter til kampene i Herning og København.

Danmarks syv indledende puljekampe skal afvikles i Boxen i Herning, mens Sverige er trækplasteret i den anden pulje, som er placeret i Royal Arena i hovedstaden.

- Danmarks kampe har naturligvis været genstand for stor interesse, men faktisk fordeler billetsalget sig mellem Jyske Bank Boxen og Royal Arena relativt lige med henholdsvis 54 og 46 procent solgte billetter, siger direktør for Ishockey VM 2018 Enver Hansen i en pressemeddelelse.

Ifølge arrangørerne er de 185.000 solgte billetter det næsthøjeste antal på dette tidspunkt i de seneste fem år.

Kun op til VM i Tjekkiet i 2015 var tilskuerne mere ivrige efter at sikre sig adgang til kampene.

- At vi som arrangørland kan notere os, at vi har solgt næstflest billetter sammenlignet med tidligere store arrangørlande på tilsvarende tidspunkt, giver os et enormt boost.

- Men det får os ikke til at hvile på laurbærrene, for vi har dels stadig et stykke vej op til det budgetterede antal på 300.000 solgte billetter, og dels vil vi jo gerne overgå dette tal, så meget vi overhovedet kan, siger Enver Hansen.

VM begynder 4. maj, hvor tilskuerne i Herning kan se frem til to storkampe i form af USA-Canada og Danmark-Tyskland.

Førstedagen i København byder på kampe med blandt andre de svenske verdensmestre og supermagten Rusland.

Finalen spilles i Royal Arena 20. maj.