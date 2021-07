Biden om løber taget for cannabis før OL: Regler er regler

Sha'Carri Richardson var blandt favoritterne på kvindernes 100 meter ved OL i Tokyo, men den disciplin får hun ikke lov til at stille op i.

Den 21-årige hurtigløber afleverede nemlig en dopingprøve med spor af cannabis under det amerikanske OL-udtagelsesstævne i juni.

Det bekræftede hun ifølge nyhedsbureauet AFP selv i et interview med tv-stationen NBC fredag, hvor hun undskyldte over for sine fans.

Hun begrundede brugen af cannabis med, at hun var i sorg efter sin mors død.

- Hvorvidt reglerne skal forblive, som de er, er et andet spørgsmål, men regler er regler, siger Biden lørdag amerikansk tid ifølge Reuters.

Richardson har ifølge USA's Antidopingagentur (Usada) accepteret en karantæne på en måned fra 28. juni.

Karantænen i sig selv forhindrer ikke hendes deltagelse i 100-meterløbet i Tokyo, da de indledende heats først løbes fra 30. juli. Til gengæld er hendes resultater fra OL-udtagelsesstævnet blevet slettet, og derfor er hun ikke kvalificeret.

Hun kan dog stadig komme i spil til kvindernes 4 x 100 meter stafetløb, hvis hun bliver udtaget og godkendt af landets olympiske komité.

Suspenderingen af Sha'Carri Richardson har vakt kritik i Washington D.C.

Det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus Alexandria Ocasio-Cortez har opfordret Usada til at "slå et slag for borgerrettigheder" ved at ophæve suspenderingen af Richardson.

Også Donald Trump Jr., der er søn af den tidligere republikanske præsident Donald Trump, mener, at Sha'Carri Richardson bør have lov til at deltage ved OL.

- Lad hende konkurrere. Jeg er temmelig sikker på, at hash aldrig har gjort nogen hurtigere, skriver han på Twitter.

Cannabis betragtes ikke som decideret præstationsfremmende. Men stoffet er på den forbudte liste, hvis det bruges i forbindelse med konkurrencer.

Usada oplyser, at agenturet i Richardsons tilfælde har skåret det normale forbud på tre måneder ned til en måned, fordi den 21-årige sprinter brugte cannabis uden for konkurrence, og fordi hun med succes har gennemført et rådgivningsprogram.