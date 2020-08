Bevæget Sevilla-træner: Vi fortjente at vinde

- Følelserne er store, fordi vi har arbejdet meget hårdt, og vi fortjente at vinde over et fantastisk Inter-hold.

- Vi er meget glade på grund af vores hårde arbejde over de sidste tre måneder, siger Julen Lopetegui ifølge uefa.com.

Sevillas Diego Carlos var både helt og skurk i finalen.

Brasilianeren begik straffespark tidligt i kampen, men sendte det saksespark afsted, som Romelu Lukaku sendte i eget net til slutresultatet 3-2.

- Alle spillerne gav deres bedste, det er fremragende. Denne titel er meget vigtig for os alle, og jeg er så glad, for alt det klubben har gjort for mig. Jeg tager hjem med et trofæ, et trofæ og en gravid kone, siger Diego Carlos ifølge uefa.com.

Det er Sevillas fjerde sejr i turneringen i de seneste syv sæsoner og den sjette i dette årtusind.