Betonblok spreder selvsikkerhed på landsholdet

Landstræner Kasper Hjulmands fokus på at spille offensiv og seværdig fodbold afspejler sig i antallet af scorede mål, men mest bemærkelsesværdigt er det, at Danmark fortsat ikke har indkasseret et eneste mål i kvalifikationen.

Faktisk har angriberne hos Østrig, Israel, Skotland og Danmarks øvrige VM-kvalifikationsmodstandere dårligt nok været nærgående eller formået at skabe store chancer.

- Kasper Schmeichel har vel kun haft tre rigtige redninger i kvalifikationen, påpeger Kasper Hjulmand.

Der er flere årsager til Danmarks pletfrie defensiv, mener landstræneren. Men den helt afgørende er, at der er lavet klare principper og systematikker for, hvordan Danmark forsvarer de sidste 20 meter af banen - det svarer til et par meter uden for straffesparksfeltet.

- Det har været et stort fokus for os, for det er sådan, man kan holde selv de bedste modstandere fra at score. I marts havde vi en kvalifikationskamp mod Israel, hvor vi var på hælene i en periode, men vi stod godt nede bagi, og Schmeichel havde ikke en eneste redning i den periode, husker Hjulmand.

Det er hele holdets opgave at forsvare.

Angriberne skal være med til at sætte det første pres, og skulle Danmark blive trykket tilbage i betonblokken, har angriberne også en rolle i at stresse modstandernes spil, så bolden på den eller anden måde kommer tilbage på danske fødder.

Vokalt bliver forsvaret dirigeret af Kasper Schmeichel og landsholdsanfører Simon Kjær. Kaptajnen føler sig godt tilpas med holdets forsvarsprincipper, der blandt andet handler om, hvordan man forsvarer mod indlæg, og hvor modstanderne helst ikke må komme i boldbesiddelse.

- Vi har en fantastisk egenskab til at arbejde sammen. Vi trives i at stå lavt og lide lidt, for vi ved, at der lige på den anden side ligger et mål eller en chance til os.

- Der er ikke nogen her, som er for fine til at tage arbejdshandskerne på. Hvis man har den indstilling, samtidig med at man har kvalitet, så kan man komme langt. Det er kvalifikationen et godt eksempel på, siger Simon Kjær.

De gode forsvarsstatistikker spreder selvsikkerhed hos både de defensive og offensive spillere.

- Der er en følelse af, at hvis vi scorer, så skal vi nok vinde kampene, siger forsvarsspilleren Andreas Christensen og ligger sig dermed på linje med angriberen Yussuf Poulsen:

- Selv hvis vi har lidt problemer med at score mål, så ved vi, at der er lukket af i den anden ende. Det giver en tro på, at hvis vi bare bliver ved, så scorer vi og vinder, siger Yussuf Poulsen.

Spørgsmålet er så, om Danmark kan gå igennem fire kampe mere og dermed en hel kvalifikation uden at indkassere mål. I sig selv er det ikke et stort tema i landsholdslejren.

- Det vil vi selvfølgelig gerne, men vi så eksempelvis, at Færøerne ramte overliggeren, så det er små marginaler, som afgør det, siger Simon Kjær.

Kasper Hjulmand supplerer:

- Det kunne være super fedt at gøre, men først og fremmest handler det om at vinde kampene.