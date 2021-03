Besværet Holger Rune kæmper sig ind i ATP-turnering i Chile

Mandag spillede den 17-årige dansker sig ind i hovedturneringen i chilenske Santiago, da han vandt den afgørende kvalifikationskamp over argentineren Renzo Olivo.

Det danske tennishåb Holger Rune skal for anden uge i træk og for anden gang i karrieren deltage i en ATP-turnering.

Holger Rune vandt den mere end to en halv time lange grusdyst med 4-6, 6-3, 6-4.

Det endte med at blive en decideret arbejdssejr for danskeren, som var besværet undervejs. Periodevist måtte han humpe rundt og satsede på at få afgjort duellerne hurtigt. Da det stod grellest til, måtte Holger Rune serve underhåndsserver.

Argentineren ligger nummer 223 i verden, mens Rune ligger nummer 410. I første sæt brød spillerne hinanden flittigt, men da Olivo brød for tredje gang, kunne danskeren ikke komme med et modsvar og tabte sættet.

Opgøret vendte på hovedet i andet sæt. Her kom Holger Rune på 5-0, før han tillod sin modstander at pynte på sætcifrene.

I kampens afgørende sæt tog danskeren atter teten med et omgående servegennembrud. Selv om Holger Rune var udfordret på mobiliteten, holdt han serv gennem resten af sættet, og derfor var det ene servegennembrud nok til at sikre en dansk plads i hovedturneringen.

Chile Open er en ATP 250-turnering og dermed det laveste turneringsniveau på ATP Touren.

I første runde skal Holger Rune møder en anden kvalifikationsspiller i form af argentineren Sebastian Baez. Den 20-årige argentiner ligger nummer 257 i verden. Kampen kan tidligst blive spillet tirsdag.

Formår danskeren at spille sig videre til anden runde, får han fransk modstand. Andenseedede Benoît Paire sidder nemlig over i første runde. Franskmanden er nummer 29 i verden.

I sidste uge fik den danske teenager sin debut på herrernes ATP Tour. Han nåede dog kun at spille en enkelt kamp ved Argentina Open, da han tabte førsterundeopgøret i tre sæt til den spanske grusspecialist Albert Ramos-Viñolas.